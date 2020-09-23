Барнаул, 23 сентября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Жители Алтайского края с подозрением на SARS-CoV-2 вынуждены проводить в очереди многие часы, чтобы попасть на обследование лёгких в краевой диагностический центр, расположенный в Барнауле. Как сообщают участники сообщества barnaultelegram, в данном учреждении работает только один аппарат компьютерной томографии.

Цитата из канала barnaultelegram Очередь в кабинет компьютерной томографии начинается у стен диагностического центра в Алтайском крае

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Один пациент может провести в очереди до 6 часов. Люди обеспокоены ещё и тем обстоятельством, что сидеть приходится в одном помещении с десятком людей, среди которых могут быть больные COVID-19.

Цитата из канала barnaultelegram В кабинет компьютерной томографии не пробиться. Алтайский край

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 23 сентября по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4159 пациентов, +40 за последние сутки). На ИВЛ находится 71 человек (+8 за последние сутки).

Цитата из канала barnaultelegram Диагностический центр Алтайского края. Очередь в кабинет компьютерной томографии

Не обошлось без семи новых летальных исходов среди носителей SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 444 человека. Коронавирус нашли даже у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.