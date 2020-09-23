Всемирный банк прекратил инвестировать в компании, использующие уголь
Вашингтон, 23 сентября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Международная финансовая корпорация (IFC) — финансовое подразделение Группы Всемирного банка рекомендует своим клиентам в финансовом секторе увеличить объем кредитования, связанного с изменением климата, сократив их зависимость от угля до нуля или почти до нуля уже к 2030 году.
Об этом сегодня сообщает индийский портал Mercomindia.
В недавнем отчете о подходе к инвестированию IFC заявила, что она больше не инвестирует в акционерный капитал тех финансовых учреждений, у которых отсутствуют планы выхода из промышленности, использующей уголь.
Чтобы снабдить клиентские финансовые учреждения инструментами, необходимыми для более точного определения наличия «угольных» инвестиций в их портфелях, IFC в партнерстве с немецким фондом Urgewald разработала и поддерживала Глобальный список выхода из угольных инвестиций. Список представляет собой компиляцию компаний, занимающихся ископаемым топливом, подготовленную некоммерческой организацией Urgewald.
Призвать клиентов проверять свои портфели по Глобальному списку выхода из «угольных» инвестиций IFC считает важным первым шагом. Следующим шагом должно стать тщательное наблюдение за тем, что клиенты следуют новым критериям.
Ранее в этом году американская компания JPMorgan Chase, одно из крупнейших банковских учреждений мира, выделила $50 млрд на экологические инициативы в рамках более крупного обязательства в размере $200 млрд по достижению целей устойчивого развития ООН. Банковский гигант заявил, что комитет нацелен на решение более широкого круга проблем в развитых и развивающихся странах, чтобы сократить разрывы в социально-экономическом развитии.
В последнее время все больше страховых и финансовых компаний отходят от «угольных» проектов. Тем не менее на практике банки продолжают поддерживать ископаемое топливо, несмотря на декларации об их приверженности Зеленой сделке ЕС и Новому зеленому курсу.