Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Петербург и корейский концерн Hyundai намерены продолжить стратегическое сотрудничество. Об этом 23 сентября сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод Hyundai в Петербурге

С представителями компании встретился курирующий городскую экономику вице-губернатор Евгений Елин. Стороны обсудили перспективы, и компания подтвердила, что постройка завода двигателей в Петербурге находится в активной фазе.

Напомним, его возводит дочерняя компания ООО «Хёндэ ВИА Рус» рядом с заводом по производству автомобилей на северо-западе города.

«Евгений Елин подтвердил готовность города к исполнению обязательств в части компенсации затрат компании на подключение вновь строящееся завода к инфраструктуре. Город также окажет организационную поддержку участию специалистов из Кореи в пуско-наладочных работах на новом заводе компании», — пояснили в Смольном.

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Завод двигателей появится в рамках специального инвестиционного контракта, прямые инвестиции составляют 13,1 млрд рублей. Как сообщалось ранее, предприятие нужно для дальнейшей локализации производства Hyundai в России, оно даст Петербургу более 500 рабочих мест.

Пробный запуск новой площадки запланирован на I квартал 2021 года, а уже в октябре 2021 года начнется массовое производство. Завод будет выпускать современную продукцию высокого качества по международным стандартам — двигатели Gamma I объемом 1,6 литра, соответствующие высоким экологическим требованиям. Проектная мощность предприятия — 240 тыс. двигателей в год, а в перспективе — более 300 тыс. двигателей.