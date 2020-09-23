Кемерово, 23 сентября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность двух детских садов Тяжинского муниципального округа — «Солнышко» и «Колокольчик». В дошкольных учреждениях не в полной мере соблюдались санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Так, в частности, не был обеспечен контроль температуры тела посетителей детских садов, а персоналу не хватало масок. Также не было обеспечено регулярное обеззараживание воздуха всех помещений с использованием специального оборудования.

Работа детских садов приостановлена на девять суток.