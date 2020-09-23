Ярославль, 23 сентября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Жителей деревень Седлово, Василево и Беловское в Рыбинском районе Ярославской области вынуждены в брод добираться до своих домов. Дорога к этим населенным пунктам пролегает через небольшую речку Колокшу, а мост через неё отсутствует. О ситуации рассказали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Фото ОНФ Брод через реку Колокша

Проблема доступности к жилым домам особенно актуальна в период паводка. Даже сейчас, после непродолжительных сентябрьских дождей река разлилась, и преодолеть её может лишь спецтехника. Люди оказались отрезаны от своих домов.

«Весной моя машина заглохла посреди реки: произошел гидроудар двигателя. Ребенка вытаскивал через окно. Подобных случаев не один и не два», — рассказал на встрече с активистами Народного фронта заявитель Роман Мохолин.

Проехать к деревенским домам можно через территорию Центра лыжного спорта «Демино», однако это мешает тренировочному процессу и приводит к загрязнению покрытия трасс. Районная администрация заключила соглашение, по условиям которого круглосуточно пропускаются лишь машины пожарных, полиции и скорой помощи.

В надежде найти решение проблемы более 80 жителей трёх деревень обратились в ярославское отделение ОНФ. Общественники вместе с властями выехали на место и договорились о необходимых мерах.

По словам главы администрации Татьяны Смирновой, съезд к реке приведут в порядок на следующей неделе. После снижения уровня воды планируется выровнять лежащие на дне железобетонные плиты и при необходимости уложить сверху новые.

Общественники проследят, чтобы обещания были выполнены.

Решить проблему окончательно может строительство моста. Однако ситуация осложняется тем, что долина реки Колокша находится на особо охраняемой природной территории. Общественники намерены обратиться в профильные областные департаменты с просьбой оказать содействие в организации полноценных подъездных путей.