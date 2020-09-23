Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 4076 коек для взрослых и детей с диагнозом COVID-19, из них свободно 849 коек, что составляет более 20%. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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"Пансионат «Заря» в Репино за минувшие сутки принял 26 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Всего в инфекционные стационары за минувшие сутки госпитализировано 299 больных», — отметили в комитете по здравоохранению.

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Напомним, в связи с ростом количества пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, в Петербурге 22 сентября возобновил приём больных временный инфекционный госпиталь в пригородном пансионате «Заря» вместимостью 300 коек.

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По данным на 23 сентября за сутки в Петербурге выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии подтверждено 41 359 случаев заражения. Скончались 2817 человек. Выздоровели 28 141 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 060 человек. Под медицинским наблюдением находится 505 человек. Из них четверо — в обсерваторе, 501 — контактные лица.