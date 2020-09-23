Пикалёво, Ленинградская область, 23 сентября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за многомиллионных коммунальных долгов город Пикалёво отключили от отопления и горячей воды. Вернуть тепло в дома удалось лишь после вмешательства губернатора региона Александра Дрозденко. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Отключение горячей воды и отопления в Пикалёво произошло 22 сентября в 19 часов. Решение о прекращении горячего водоснабжения было принято АО «Пискарёвские тепловые сети» (ПТС) на основании требования ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Как выяснилось, город задолжал компании более 60 млн рублей. Кроме того, за прошлые периоды за потребленную тепловую энергию задолженность управляющих компаний составила более 19 млн рублей.

«Данная сложная финансовая ситуация сложилась вследствие карантина по коронавирусу: работа по взысканию задолженности с неплательщиков была остановлена в связи с не работой судов и судебных приставов в период карантина. Поступления платежей от населения в период карантина также резко сократились. В настоящий момент работа с неплательщиками/должниками идет в усиленном режиме», — отметили в АО «ПТС».

В течение 2020 года в суды было направленно более 600 дел на сумму более 7 млн рублей на физических лиц. А за период работы 2019/2020 года направленно более 1300 дел в суды на сумму более 40 млн рублей.

«Взыскана приставами сумма более 14,3 млн рублей за период 2019—2020 годы», — отметили в компании.

Как уточнили в «ПТС» и администрации города, они приложат все усилия, чтобы горячая вода и отопление были возвращены в дома в кратчайшие сроки.

С такой формулировкой не согласились местные жители, которые решили рассказать о проблеме губернатору региона на его странице в соцсети Instagram.

В результате Александр Дрозденко под личную ответственность договорился с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» о подаче газа на объекты теплоснабжения города. В первой половине дня 23 сентября тепло должно вернуться в Пикалёво.

«На следующей неделе глава региона проведет рабочее совещание, где даст оценку действиям местных властей, гарантированных поставщиков горячей воды и тепла, из-за которых жители Пикалёво оставались без тепла и горячего водоснабжения», — резюмировали в обладминистрации.

Добавим, город Пикалёво находится в 200 км от Санкт-Петербурга в Бокситогорском районе Ленобласти. Численность населения составляет 21,5 тыс. человек.

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Город Пикалёво стал известен на всю Россию в связи с последствиями кризиса весной 2009 года, когда была приостановлена работа трех градообразующих предприятий и городской ТЭЦ. В сложившихся условиях жители города оказались в бедственной ситуации из-за безработицы и задержек зарплаты. Тогда проблемы пришлось «разруливать» лично Владимиру Путину, занимавшему пост главы правительства России.