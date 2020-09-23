Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Дженна Ортега, являющаяся участницей проекта «Крик 5», рассказала журналистам о будущем фильме. Об этом 23 сентября сообщил портал Digital Spy.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Меттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, 2022

«Он прекрасно вписывается (во франшизу — ИА REGNUM)», — сказала Ортега, добавив: ей лично кажется невероятным, что в проекте будут участвовать актёры из оригинальной картины.

«Это безумие для меня», — заявила актриса. Она также отметила, что в предыдущих фильмах «Крик» периодически всплывали какие-то «ностальгические» моменты, и пообещала, что в пятой части такие тоже будут.

Ранее стало известно, что к актёрскому составу фильма «Крик 5» присоединилась актриса Нив Кэмпбелл, которая исполнила в оригинальной картине роль Сидни Прескотт. В новом «Крике» также снимутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, которые сыграли в первом «Крике» роли шерифа Дуайта Райла и журналистки Гейл Уэзерс.