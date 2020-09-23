Киев, 23 сентября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают встречу президента страны Владимира Зеленского с бизнесменом из Казахстана Маргуланом Сейсембаевым, который представил в Киеве свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 сентября.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Напомним, что Сейсембаев по итогам встречи заявил, что будет помогать Украине в настройке «эффективности процессов» государственного аппарата. Он отметил, что Зеленскому его предложения «очень понравилось» — президент сказал, что это настолько нужно и важно, что нужно еще «вчера» и попросил ускорить.

Политолог Олеся Яхно отмечает, что на встрече также был «главный реформатор» Украины Михаил Саакашвили, что уже определённым образом характеризует ситуацию.

«Пример с Саакашвили — который, может, и хотел поделиться опытом — показал нереалистичность перенесения опыта. И в силу особенностей самой личности, и в силу особенностей каждой конкретной страны… Возникает вопрос: откуда у Зеленского такая уверенность и расчёт на то, что казахский бизнесмен, да ещё с такой бурной биографией, вдруг сможет повысить эффективность реформ в Украине, если вторая попытка Саакашвили участия в реформах очень быстро закончилась, по сути, даже не начавшись?», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Саакашвили заявил, что Сейсембаев — «без преувеличения — выдающаяся личность» и «обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана, который смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером».

Он подтвердил, что в сферу ответственности нового советника на Украине будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса реформ.