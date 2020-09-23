Павловск, Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Электропоезд совершил наезд на мужчину-грибника на железнодорожном перегоне между станциями Новолисино и Павловск под Петербургом. Пострадавший погиб. Транспортная полиция проводит проверку. Это уже второй аналогичный случай в Петербургском регионе за последние дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Как установлено, мужчина с утра пораньше отправился в лес за грибами. Переходя железнодорожные пути там, где это не разрешено, из-за накинутого капюшона он не заметил приближающуюся из-за поворота электричку.

«На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, мужчина среагировать не успел. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось», — отметили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Погибшим оказался 43-летний житель города Павловск. Из-за ЧП на 42 минуты останавливалось движение поездов.

Сотрудники транспортной полиции ведут проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября аналогичный случай произошел в Тихвинском районе Ленинградской области. Пенсионер в возрасте 70 лет отправился за клюквой и не вернулся домой. 15 сентября его тело было обнаружено на 188-м км железнодорожного перегона Цвылево — Тихвин» По версии следствия, чтобы сократить путь, мужчина переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте и получил смертельные травмы от проходящего поезда.