Кострома, 23 сентября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. На 23 сентября в Костромской области количество выздоровевших от коронавируса не превысило число вновь заражённых. Об этом со ссылкой на ресурс «Стопкоронавирус. Рф» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За сутки SARS-CoV-2 выявили у 38 человек, 26 костромичей излечились. За весь период эпидемии по официальным данным в регионе выявили 4 417 носителей новой инфекции, большая часть заражённых — 3239 выписаны, 62 человека скончались.