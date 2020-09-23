Оренбург, 23 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 сентября, референс-центр подтвердил 102 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 12 129 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стоит отметить, в Оренбуржье сохраняется тенденция роста числа случаев заражения, выявляемых за день.

За последние сутки (на 23 сентября) из больниц выписаны 96 пациентов, получавших лечение от COVID-19. В целом от заболевания в Оренбуржье оправились 10 980 человек.

От последствий коронавирусной инфекции скончались 82 пациента.