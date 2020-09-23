Киев, 23 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель в ходе визита в Киев по сути заявил, что пока власти Украины не начнут вести себя прилично, денег для страны не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Такое мнение в своем комментарии сегодня, 23 сентября, выразил украинский экономист Сергей Фурса.

Эксперт также расшифровал понятие «вести себя прилично» — Киев, в частности, должен возобновить программу МВФ, провести судебную реформу, прекратить атаку на антикоррупционную реформу.

«Деньги есть, и много. Но вам пока не дадим, потому что вы украдете», — перефразировал Фурса заявления Борреля, сделанные в Киеве.

По мнению экономиста, ЕС хочет, чтобы на Украине выстроили систему правосудия.

«Это их единственный интерес, другого просто не придумаете. А украинским олигархам и чиновникам это не нравится. Потому что им и так хорошо. Но вот беда — деньги (государству) очень нужны», — отметил он.

Фурса прогнозирует, что денег от западных партнеров для Украины в ближайшее время не будет, потому что власть, по его мнению, явно настроена «пропетлять», даже если на кону окажется экономика Украины в принципе.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в хода визита в Киев Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для надо выполнить ряд условий — в частности, конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования Запада, «касающиеся верховенства права».