В ярославской ковид-клинике новый главный врач
Ярославль, 23 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного врача Ярославской центральной районной больницы назначен Андрей Шошин. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.
Департамент здравоохранения Ярославской области
Андрей Шошин
Ярославская ЦРБ в настоящее время переквалифицирована под прием пациентов с COVID-19. Андрей Шошин имеет большой опыт борьбы с инфекционными болезнями. Много лет он возглавлял Ярославскую инфекционную больницу, был главным инфекционистом области. В последние годы работал главным врачом санатория «Ясные зори». Шошин — кандидат медицинских наук.
До назначения Андрея Шошина обязанности главного врача больницы исполнял Кирилл Кротов. Прежний главный врач Сергей Вундервальд вышел на пенсию.