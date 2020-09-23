Ярославль, 23 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного врача Ярославской центральной районной больницы назначен Андрей Шошин. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области Андрей Шошин

Ярославская ЦРБ в настоящее время переквалифицирована под прием пациентов с COVID-19. Андрей Шошин имеет большой опыт борьбы с инфекционными болезнями. Много лет он возглавлял Ярославскую инфекционную больницу, был главным инфекционистом области. В последние годы работал главным врачом санатория «Ясные зори». Шошин — кандидат медицинских наук.

До назначения Андрея Шошина обязанности главного врача больницы исполнял Кирилл Кротов. Прежний главный врач Сергей Вундервальд вышел на пенсию.