Пенза, 23 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 23 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 249 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 95 жителей области, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего с момента наблюдения выздоровели 8596 пациентов, за сутки — 51 человек. 124 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом с начала пандемии. Еще одним погибшим за последние сутки от COVID-19 стал 59-летний мужчина, имевший ряд сопутствующих заболеваний, осложнявших лечение. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным на 23 сентября, за прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 150 пациентов. В результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 19 799.

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