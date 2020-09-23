Москва, 23 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день возможность повторного замещения частных кредитов бюджетными рассматривается правительством. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Kremlin.ru Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов

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"Что касается второй волны замещения частных кредитов бюджетными — сейчас эти вопросы рассматриваются. С одной стороны, это правильно, но как бы не получилось так, что и бюджетные кредиты мы не дадим, и частные ограничим. Нужно максимально разрешить регионам заимствовать. Минфин частично на это пошёл», — сказал Белоусов.

По его словам, сегодня также существует проблема закредитованности в 12 регионах России: «Доля долга к собственным доходам превышает 50%, а в среднем по стране это 22%».