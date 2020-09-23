Москва, 23 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Вопросы о принятых поправках к Конституции России появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию в 2021 году. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Представитель ведомства пояснил, что контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту Основного закона. Так как изменения приняты, задания экзамена также будут изменены.

«Данное новшество связано с принятием поправок к конституции, — сказал представитель Рособрнадзора ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию состоялось летом 2020 года. Одобренные гражданами поправки официально вступили в силу с 4 июля.

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