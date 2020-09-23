Калужские банки заключили с застройщиками договоры на 4,8 млрд рублей
Калуга, 23 сентября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Калужской области к началу сентября 2020 года банки заключили с застройщиками 10 кредитных договоров на общую сумму почти 4,8 млрд рублей. Об этом 23 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.
Проектное финансирование жилищного строительства в области продолжило рост, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Так, с начала года количество счетов эскроу увеличилось в 2,3 раза — до 1310. Объём размещённых средств вырос в 2,7 раза и превысил 2,3 млрд рублей. По завершённым проектам «раскрыто» 240 счетов эскроу, а сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила более 500 млн рублей.
Активным спросом у калужан пользуются программы с государственным участием, которые не только повышают доступность ипотечных кредитов, но и способствуют развитию рынка жилищного строительства. Например, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться антикризисной программой льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 ноября 2020 года. Кроме того, действуют государственные программы: «Семейная ипотека» под 6% годовых, программа «Сельская ипотека» до 3% годовых, «Ипотека для военнослужащих» и другие меры поддержки ипотечных заемщиков.