Москва, 23 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Программа газификации с помощью сжиженного природного газа может быть запущена уже в 2021 году. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

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"Кроме газификации сетевым газом, которая пока, возможно, немного отстаёт, мы планируем запустить и развивать газификацию на основе сжиженного природного газа. Уверен, со следующего года проект будет запущен», — сказал Белоусов.

Он также отметил, что привлечение частных инвестиций — «ключевой момент в развитии экономики регионов»: «За этим должны стоять механизмы. Ключевой запрос инвесторов — стабильность».