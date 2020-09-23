Ярославль, 23 сентября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Студенты Ярославского государственного театрального института находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ректор вуза Сергей Куценко.

Yar.kassir.ru Ярославский театральный институт

На дистанционное обучение вуз перешёл ещё 7 сентября. Инфекция выявлена у троих студентов и двух преподавателей. Всего в ЯГТИ очно учатся 164 студента.

«Заболевание прошло легко, у студентов пропало обоняние и вкус, они сразу отправились на изоляцию, а вуз — на карантин. Все помещения были обработаны. Сейчас все сдали тесты, анализ отрицательный. С 1−2 октября переходим на очный режим», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор Ярославского государственного театрального института Сергей Куценко.

ЯГТИ стал первым ярославским вузом, который в новом учебном году полностью перешёл на дистанционное обучение. Ранее в школах и вузах закрывались отдельные группы и классы.