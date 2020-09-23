Чебоксары, 23 сентября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году вырастет размер взноса за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. В минстрое республики сослались на принятую программу капремонта, где сумма расходов заложена с увеличением. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал это решение, считая увеличение платы с жильцов «техническим решением», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост платы за капремонт

На заседании чувашского правительства сегодня, 23 сентября, поддержано предложение министерства строительства и ЖКХ Чувашии об увеличении в 2021 году размера взноса за капремонт домов на 3,65%: с нынешних 6,3 рубля до 6,53 рубля за 1 кв. метр.

Глава минстроя Александр Героев пояснил, что при расчёте учтён индекс потребительских цен. Власти также обосновывают необходимость удорожания платы тем, что в 2019—2020 годах минимальный размер взноса не повышался.

«Также для того, чтобы исключить разбалансировку между прогнозным сбором и расходами, согласно краткосрочному плану», — сказал министр строительства.

Говоря о повышении платы за капремонт, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «это достаточно техническое решение», хотя сама тема капремонта — «животрепещущая» в части качества и сроков проведения капитального ремонта.