Москва, 23 сентября, 2020, 10:21 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы к ПАО «Туполев» поступил многомиллионный иск. Истцом выступает Минобороны России, с которым ответчика связывают госконтракты. Дело пока не назначено и не принято, передаёт ИА REGNUM.

Moneyball.info Юрист

Исковое заявление подано 21 сентября 2020 года. Сумма требований — 45,828 млн рублей.

Напомним, в июле 2020 года ведомство выиграло некий секретный спор с авиастроителями. Известно, что требования были удовлетворены лишь частично, но ни сумма, ни суть претензий не сообщалась. Спор сразу же закрыли для общественности, проведя все заседания в закрытом режиме. Минобороны РФ подало апелляционную жалобу, которую рассмотрят 3 ноября.

Также Минобороны РФ проходит третьим лицом в споре ОАО «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов» с ПАО «Туполев». Речь идёт о взыскании 519 тыс. рублей.

Напомним, ПАО «Туполев» объединяет под своим управлением филиалы в ряде регионов, в том числе в Татарии, Ульяновской, Самарской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге. Компания занимается полным спектром работ — от проектирования до производства — самолётов спецназначения и ракетоносцев. По данным с сайта ПАО, оно является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединённой авиастроительной корпорации.