Андрей Яцкин и Андрей Турчак избраны первыми вице-спикерами Совфеда
Москва, 23 сентября, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Первыми вице-спикерами Совфеда избраны Андрей Яцкин и Андрей Турчак, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Совет Федерации
Ранее пост первого зампреда Совфеда занимал Николай Федоров, представлявший в верхней палате парламента Чувашию.
С 2004 года Яцкин являлся полномочным представителем правительства РФ в Совете Федерации.
«Считаю, что Андрей Владимирович справится с этой работой», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Одновременно в ходе заседания было принято решение об увеличении числа первых вице-спикеров до двух.
Еще одним первым вице-спикером Совфеда избран Андрей Турчак. Он представляет в Совфеде Псковскую область и является секретарем генсовета партии «Единая Россия».