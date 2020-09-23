Москва, 23 сентября, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Первыми вице-спикерами Совфеда избраны Андрей Яцкин и Андрей Турчак, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Ранее пост первого зампреда Совфеда занимал Николай Федоров, представлявший в верхней палате парламента Чувашию.

С 2004 года Яцкин являлся полномочным представителем правительства РФ в Совете Федерации.

«Считаю, что Андрей Владимирович справится с этой работой», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Одновременно в ходе заседания было принято решение об увеличении числа первых вице-спикеров до двух.

Еще одним первым вице-спикером Совфеда избран Андрей Турчак. Он представляет в Совфеде Псковскую область и является секретарем генсовета партии «Единая Россия».