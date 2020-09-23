Москва, 23 сентября, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Необходимость расширения состава заместителей председателя Совета Федерации РФ продиктована большим объёмом работы. Об этом в ходе заседания Совфеда заявила его председатель Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

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"Очень большой объём работы участия Совфеда в различных мероприятиях», — сказала Матвиенко.

По её словам, «сама жизнь диктует, что нужен ещё один первый заместитель, который будет заниматься этими вопросами».

За расширение состава заместителей председателя Совфеда проголосовало абсолютное большинство присутствующих в зале сенаторов.