Махачкала, 23 сентября, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Служебная проверка по факту побега из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал в Дагестане шестерых заключенных начата Управлением ФСИН региона. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ФСИН республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что на место побега выехал начальник УФСИН России по республике Андрей Поляков, а также заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав, ОСБ, ОСН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть заключённых сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Республике Дагестан.