Махачкала, 23 сентября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Шестеро заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в пригороде Махачкалы, были осуждены на сроки от восьми до 19 лет. Двое из них отбывали наказание за убийство. Такая информация указана в ориентировках на разыскиваемых.

ErikaWittlieb Тюрьма

В ночь на 22 сентября в исправительной колонии №2 в поселке Шамхал во время обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Сразу после этого был проведен подсчет осужденных, и оказалось, что шестеро из них отсутствуют. На поиски беглецов направлен личный состав правоохранительных органов.

Согласно ориентировкам, уроженцы Дагестана Нажмудин Ахмеднабиев и Рашид Аминов осуждены за убийство, а последний еще и за хищение оружия. Четверо других сбежавших заключенных отбывали наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.