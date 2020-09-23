Сегодня, 23 сентября, в Совфеде проходит «правительственный час» с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова . Он рассказывает о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана действий, а также отвечает на вопросы сенаторов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM .

10:15

Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, нанёс сильнейший удар по российской экономике. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

«Во втором квартале кризис нанёс сильнейший удар по экономике страны. Объём ВВП упал на 8%, уровень безработицы вырос до 6% — более чем на миллион человек. Такого спада экономика не испытывала с 2009 года. Задача была в том, чтобы поддержать людей, занятость, и не дать расползтись кризису», — сказал Белоусов.

Подробности в материале: Такого спада экономика не испытывала с 2009 года — Белоусов