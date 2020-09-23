Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций поблагодарила российского лидера Владимира Путина за предложение российской вакцины для сотрудников всемирной организации. Об этом сообщили в офисе спецпредставителя генсека ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

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"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — заявили в офисе.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Россия готова бесплатно предоставить свою вакцину от коронавируса сотрудникам Организации Объединённых Наций. Путин отметил, что такие обращения из ООН поступают, и Москва «не останется к ним безучастной».

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

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