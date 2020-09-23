Оренбург, 23 сентября, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области обещание власти приобрести для тяжелобольного ребенка дорогостоящее лекарство «Спинраза» оказалось фарсом. Об этом в соцсети заявила мать мальчика, который нуждается в медпрепарате.

Pxhere.com Лекарство для ребёнка

«От возмущения у меня все кипит внутри. 17 апреля 2020 года суд обязал министерство здравоохранения Оренбургской области обеспечить лекарством «Спинраза» моего сына. После подлого обжалования этого решения суда, и потерпев вновь поражение, 15 июля в министерстве здравоохранения Оренбургской области прошла красивая пресс-конференция, возглавляемая Татьяной Леонидовной Савиновой, где пообещали закупить «Спинразу» на 47 млн рублей для моего сына, а на деле оказалось — просто фарс для отвода глаз. Наверное, им доставляет удовольствие смотреть, как мучается мой сын», — сказала женщина.

По ее словам, в августе она вновь обратилась в региональный минздрав, где заверили, что деньги выделены и работа идет полным ходом. Но и здесь, как оказалось, радоваться рано. На сайте госзакупок разместили объявление с такими условиями, на которые никто не откликнулся. Закупочную цену указали на 2 миллиона рублей меньше, чем реальная стоимость лекарства, а в условии закупки просили отсрочку платежа в три месяца.

«На такие условия никто из поставщиков (их всего 11 в России) не подал заявку. У всех других инициаторов закупки «Спинразы» оплата с отсрочкой 30 дней. Мне не остаётся ничего другого, как подать заявление о мошенничестве. Итог всего: прошло уже более пяти месяцев с момента решения суда о «немедленной закупке препарата «Спинраза» (Нусенерсен)». Люди без чести и совести, просто стыдно до жути за то, что веришь им», — заявила оренбурженка.

Добавим, «Спинраза» — препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). У человека, страдающего этим заболеванием, поражен участок нервной системы, контролирующий движение мышц.

Между тем в Оренбургской областной детской клинической больнице заявили, что средства от минздрава поступили и находятся на счете учреждения. Проведен мониторинг цен, аукцион размещён по минимально предложенной цене от поставщика и состоится через несколько дней.

«Нам совершенно понятно эмоциональное состояние мамы ребенка в ожидании препарата, но это не позволяет нарушать порядок процедуры закупок и не оправдывает публичные оскорбления чиновников и врачей, которые выполняют свою работу», — подчеркнули в больнице.