Уфа, 23 сентября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Проект по введению туристского сбора в отдельных территориях Башкирии поручил подготовить в течение месяца премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

По сообщению пресс-службы ведомства, данное поручение было сделано на заседании президиума правительства региона в ходе обсуждения вопросов по повышению уровня организации туристических потоков.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова, в Башкирии уже определился постоянный поток туристов. Республику ежегодно посещает 2,5—2,7 млн гостей. В связи с этим нужно сделать так, чтобы они отдыхали в комфортных условиях и безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих.

Он добавил, что необходимо модернизировать кемпинги, туристические базы, гостиницы. Кроме этого, нужно обновить инфраструктуру, в том числе и придорожный сервис.

По словам председателя госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, республика уже имеет опыт введения платы с туристов за пребывание в некоторых местах отдыха: около озер Кандрыкуль и Аслыкуль, на особо охраняемых территориях, туристы оплачивают по 150 рублей в сутки с человека, а за парковку автотранспортного средства взимается плата в 90 рублей. В результате в год собирается до 12 млн рублей, которые направляются на благоустройство территорий. В итоге премьер-министр Андрей Назаров поручил минэкономразвития Башкирии в течение 30 дней разработать предложения по новым пилотным территориям в республике. Он предположил, что туристический сбор будет способствовать наведению порядка в местах отдыха, а значит, сделает отдых туристов более комфортным.