Омск, 23 сентября, 2020, 03:21 — ИА Регнум. Недвижимое и движимое имущество, в том числе производственные цеха, здание гостиницы и земельные участки, а также всё оборудование, некогда принадлежавшее «Омскому стекольному заводу», было продана в рамках единого лота. Договор купли-продажи на имущество завода-банкрота был заключён с единственным участником — новым юрлицом, созданным в период банкротства омского предприятия структурами близкими к его главному кредитору. Цена сделки составила более 1,972 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Russteklo.com Производственный цех. Омский стекольный завод

«Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников», — отмечалось в карточке лота.

Между тем предложение заключить договор было направлено единственному участнику. Им стало ООО «Омский стекольный завод», которое было создано в Москве в период, когда омское предприятие уже находилось в стадии банкротства. Свежеиспеченное юрлицо было учреждено с уставным капиталом 10 млн рублей 19 июня 2020 года. Его владельцы — ООО «Алькор» (доля — 51%, основной владелец — Кирилл Миновалов) и АО «Авангард-Стекло», созданное в конце декабря 2019 года с участием того же Миновалова, чьи данные схожи с данными президента банка «Авангард». Директор нового завода — Сергей Бурков.

В состав реализованного имущества входили земельный участок площадью 63 271 кв. м, машинно-ванный цех площадью 22 348,5 кв. м, склады, административные здания, права требования к должникам, компьютерная техника и многое другое. Цена приобретения имущества — 1 972 060 000 рублей.

Напомним, завод, созданный в октябре 2006 года, был обанкрочен в июне 2020 года, пройдя предварительно через процедуру наблюдения. Единственным кредитором предприятия выступает банк «Авангард», которому было заложено имущество. Долги перед ним оценивались на 20,575 млн рублей.

Стекольным заводом из Омской области с 2011 года владела зарегистрированная в Белизе компания ELROY CONSULTING GROUP LTD.