Москва, 23 сентября, 2020, 02:08 — ИА Регнум. В России с 1 января 2021 года станет обязательной маркировка ювелирных изделий, сообщили 22 сентября в пресс-службе министерства финансов РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Ювелирный шедевр

В ведомстве отметили, что система заработает в тестовом режиме на месяц раньше — с 1 декабря 2020 года. В этот период будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе.

«С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме», — сообщили в министерстве.

Заместитель министра финансов России отметил, что маркировка позволит защитить покупателей от подделок и повысить доверие потребителей к ювелирной отрасли.

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