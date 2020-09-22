Северодвинск, Архангельская область, 23 сентября, 2020, 01:16 — ИА Регнум. К обеспечению очередного этапа испытаний в Белом море новейшей многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Казань» модернизированного проекта «Ясень» приступили корабли и вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. Об этом пресс-служба Северного флота 22 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России АПЛ «Казань»

«Экипаж подводной лодки отрабатывает на ней элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки и обеспечивает испытания систем и механизмов в подводном положении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обеспечении подводных испытаний АПЛ «Казань» в морских полигонах также принимает участие тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской».

После выполнения поставленных задач все корабли и суда, обеспечивающие испытания АПЛ в Белом море, возвратятся в пункт постоянного базирования в Северодвинске.

Напомним, что военные моряки активно тестируют новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», первым носителем которых является многоцелевая АПЛ «Казань». После прохождения госиспытаний, в ходе которых проверяются все комплексы оборудования, механизмов и систем вооружения корабля, субмарина будет считаться готовой к боевой службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.

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