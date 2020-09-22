Париж, 23 сентября, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсуждали в середине сентября инцидент с «отравлением» блогера Алексея Навального, пишет 22 сентября газета Le Monde со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

По информации издания, речь шла о других версиях инцидента, в частности, о возможной причастности к нему лиц из Латвии. «Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель «Новичка» живет там», — утверждается в газете.

Кроме того, во время беседы российский лидер объяснил, что Москва не инициировала официального расследования в связи с тем, что «российским специалистам не были переданы данные французского и немецкого анализа».

Le Monde утверждает также, что Макрон не принял версию о латвийском следе и предположение о том, что блогер мог отравиться сам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запрос из России по ситуации с блогером Навальным получен и находится в рассмотрении французских властей.

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