Москва, 22 сентября, 2020, 23:44 — ИА Регнум. По итогам учений «Кавказ-2020» морская пехота ВМФ России может получить на вооружение специализированные боевые машины БМП-3Ф, сообщает 22 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Минобороны России «Кавказ-2020»

Вопрос комплектования морской пехоты плавающими тяжёлыми боевыми машинами пехоты БМП-3 рассматривается в рамках концепции радикального усиления этих частей ВМФ.

Разработанные специально для морских пехотинцев БМП-3Ф способны вести огонь прямо с воды, при этом их вооружение намного мощнее, чем у имеющихся сейчас у морпехов бронетранспортеров БТР-82 с 30-мм автоматическими пушками.

В ходе учений «Кавказ-2020» БМП-3Ф будут задействованы на Каспийском побережье и по итогам этих маневров будет принято окончательное решение о переоснащении бригад морской пехоты на новые боевые машины.

Стоит отметить, что с 2009 по 2012 год 54 бронемашины БМП-3Ф были приобретены Индонезией, которая по опыту их эксплуатации намерена закупить еще 22 таких машины, также 100 гусеничных бронетранспортеров, созданных на их базе.

Справка ИА REGNUM: боевая машина пехоты БМП-3Ф отличается от базовой версии повышенной плавучестью без ущерба для бронирования и вооружения.

Она вооружена 100-мм пушкой 2А40, которая также является пусковой установкой управляемых ракет (ПТУР), спаренными с ней 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом, а также еще двумя курсовыми 7,62-мм пулеметами в лобовой части корпуса.

БМП-3 имеет самое мощное бронирование по сравнению со всеми принятыми на вооружение отечественными боевыми машинами пехоты. В лобовой проекции она выдерживает попадания снарядов 30-мм пушки.