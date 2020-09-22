Москва, 22 сентября, 2020, 23:17 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 22 сентября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В Москве скончались 16 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщается в Telegram-канале штаба.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 278 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 5100 пациентов, излечились и были выписаны из больниц свыше 239 тысяч человек.