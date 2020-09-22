Вашингтон, 22 сентября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить Кита Дейтона в должности посла США на Украине. Об этом сообщило 22 сентября информационное агентство Укринформ.

Кит Дейтон

«Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе», — прокомментировал решение председатель комитета Джим Риш.

По его словам, всего были утверждены 15 кандидатов на разные должности.

Чиновник также отметил, что кандидатура Дейтона вскоре может быть одобрена верхней палатой Конгресса США.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон служил, в частности, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России, а также исполнял обязанности старшего советника по вопросам обороны США на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности назначения Дейтона на должность посла США на Украине заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.