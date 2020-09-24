23 сентября 2020 года открывается осенняя сессия Совета Федерации. В этот день с его членами встретится президент РФ Владимир Путин. При проведении конституционной реформы роль Совета Федерации в формировании структур, отвечающих за безопасность государства, была усилена. Так, Совет Федерации будет согласовывать с президентом кандидатуры на посты глав силовых ведомств. Также президент может впервые воспользоваться своим правом введения в состав Совета Федерации сенаторов по президентской квоте. Это право у главы государства есть с 2014 года, но Владимир Путин им никогда не пользовался. Первоначально президентская квота составляла 17 сенаторов, но после внесения поправок в Конституцию возросла до 30, при этом семеро президентских сенаторов могут занимать этот пост пожизненно. Ожидаются и кадровые перестановки в руководстве Совета Федерации. Помимо этого, сегодня в Совфеде проходит «правительственный час» с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он рассказывает о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана действий, а также отвечает на вопросы сенаторов. Обо всех событиях в Совфеде рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

09:28 23.09.2020 В состав Совета Федерации официально вошли 20 новых сенаторов. Об этом в ходе заседания Совфеда РФ заявила его председатель Валентина Матвиенко. «После единого дня голосования Совет Федерации существенно обновится. Порядка 20 новых сенаторов пополнят наши ряды. 14 сенаторов прошли выборы. Сегодня ряд наших коллег сложили свои полномочия», — сказала Матвиенко. Читайте подробнее: Матвиенко поблагодарила покинувших Совфед сенаторов

09:43 23.09.2020 Необходимость расширения состава заместителей председателя Совета Федерации РФ продиктована широким объёмом работы. Об этом в ходе заседания Совфеда заявила его председатель Валентина Матвиенко. «Очень большой объём работы участия Совфеда в различных мероприятиях», — сказала Матвиенко. Читайте подробнее: В Совфеде расширили состав заместителей председателя

10:00 23.09.2020 Исполняется гимн Российской Федерации. 488-е заседание Совета Федерации. 23.09.2020 council.gov.ru

10:03 23.09.2020 Андрей Турчак стал первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Соответствующее решение было принято в Совфеде. Кандидатура Турчака была поддержана большинством сенаторов. Подробности в материале: Турчак стал первым вице-спикером Совфеда

10:15 23.09.2020 Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, нанёс сильнейший удар по российской экономике. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Во втором квартале кризис нанёс сильнейший удар по экономике страны. Объём ВВП упал на 8%, уровень безработицы вырос до 6% — более чем на миллион человек. Такого спада экономика не испытывала с 2009 года. Задача была в том, чтобы поддержать людей, занятость, и не дать расползтись кризису», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Такого спада экономика не испытывала с 2009 года — Белоусов

10:18 23.09.2020 Первыми вице-спикерами Совфеда избраны Андрей Яцкин и Андрей Турчак, передает корреспондентИА REGNUM 23 сентября. Читайте также: Андрей Яцкин и Андрей Турчак избраны первыми вице-спикерами Совфеда

10:19 23.09.2020 Совфед принял постановление о назначении Юрия Глазова на пост заместителя председателя Верховного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября. Читайте также: Совфед назначил Глазова на пост замглавы Верховного суда

10:25 23.09.2020 Кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Удалось локализовать кризис, он не приобрёл всеохватного системного характера. Он затронул отрасль услуг, непродовольственной торговли и пассажирского транспорта. Это примерно 10% работающего населения. Удалось удержать макроэкономику. Инфляция составляет сейчас 3,6%, а по итогам года составляет 3,8%. Это позволило ЦБ РФ снизить ключевую ставку. Темпы роста кредита возрастают, в июле-августе это примерно 8% к предыдущему году. Это является одним из главных факторов постепенного оживления спроса», — сказал Белоусов. Подробности в материале: Белоусов заявил о локализации кризиса в России

10:34 23.09.2020 В ближайшее время состоится запуск проекта «Единая цифровая среда» для субъектов ФСП. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Предприниматель сможет через личный кабинет оплатить налоги и узнать о мерах поддержки, получить консультацию и многое другое. Поэтапно будут реализованы около 50 сервисов», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Правительство утвердит опорную сеть автодорог на основе нацпроекта

10:37 23.09.2020 Инвестиционные расходы в субъектах РФ выросли на 40% за счёт дорожного строительства. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Цифры — упрямая вещь. В 2020 году, несмотря на падение доходов бюджета на 7% из-за падения налога на прибыль, инвестиционные расходы в субъектах выросли на 40% за счёт, прежде всего, дорожного строительства. Это сильно поддержало ситуацию», — сказал Белоусов. Об этом: Строительство дорог поддержало ситуацию в регионах — Белоусов

10:40 23.09.2020 Программа газификации с помощью сжиженного природного газа может быть запущена уже в 2021 году. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Кроме газификации сетевым газом, которая пока, возможно, немного отстаёт, мы планируем запустить и развивать газификацию на основе сжиженного природного газа. Уверен, со следующего года проект будет запущен», — сказал Белоусов. Подробности в материале: В России запустят программу газификации сжиженным газом

10:54 23.09.2020 На сегодняшний день возможность повторного замещения частных кредитов бюджетными рассматривается правительством. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Что касается второй волны замещения частных кредитов бюджетными — сейчас эти вопросы рассматриваются. С одной стороны, это правильно, но как бы не получилось так, что и бюджетные кредиты мы не дадим, и частные ограничим. Нужно максимально разрешить регионам заимствовать. Минфин частично на это пошёл», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Белоусов предложил разрешить регионам заимствовать по максимуму

11:00 23.09.2020 Акцизы на табачные изделия увеличили собираемость налогов. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. «Собираемость налогов с акцизов по табаку существенно возросла», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Белоусов выступил в защиту акцизов по табаку

11:41 23.09.2020 Совет Федерации. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:12 23.09.2020 Рост цен в России сдерживается нищетой населения. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, который сказал, что инфляция в России составляет 3,6%, а по итогам года — 3,8%. Об этом: Делягин заявил, что РФ «вымаривают» искусственным денежным голодом

12:14 23.09.2020 Даже лучшие люди в правительстве России не воспринимают реальность. Об этом 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что кризис в России не приобрел системного характера и макроэкономику «удалось удержать». Подробности: Кризис в РФ начался не с коронавируса, а с присоединения к ВТО — Делягин

12:59 23.09.2020 А. Р. Белоусов. 488-е заседание Совета Федерации. 23.09.2020 council.gov.ru

13:36 23.09.2020 В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с сенаторами, сообщается 23 сентября на сайте Кремля. Подробности в материале: В Кремле началась встреча Путина с сенаторами

13:38 23.09.2020 Предпринимательская активность в России продолжит расти, если власти сохранят механизмы налоговой поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова Читайте подробнее: Прогноз: в 2021 году экономика РФ будет расти как минимум на 0,8−1% ВВП

13:40 23.09.2020 У России есть ресурсы для поддержки российских семей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил президент РФ Владимир Путин. «Все программы по поддержке российских семей будут профинансированы в полном объёме. Ресурсы для этого у нас есть», — сказал Путин. Об этом: Путин пообещал профинансировать программы по поддержке семей

13:44 23.09.2020 В российских регионах с 2021 года начнёт своё действие социальный контракт. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «С 2021 года будет внедрён по всей стране социальный контракт», — сказал Путин. Об этом: Путин объявил о введении социального контракта

13:47 23.09.2020 В российских регионах с 2021 года начнёт своё действие социальный контракт. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «С 2021 года будет внедрён по всей стране социальный контракт», — сказал Путин. Об этом: Путин объявил о введении социального контракта

13:50 23.09.2020 Розничное и корпоративное кредитование в России последние три месяца растет ощутимо быстрее, чем в 2019 году. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Читайте также: Цена кредита: банки РФ начали проводить более агрессивную политику

13:52 23.09.2020 Сегодня нельзя отмахиваться от требований Минфина РФ, предусматривающих соблюдение параметров макроэкономики. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Нельзя отмахиваться от требований Минфина по соблюдению макроэкономических параметров. Это достижение нашей экономики», — сказал Путин. Читайте также: Путин призвал «не отмахиваться» от требований Минфина

13:55 23.09.2020 Задача восстановления занятости в России в 2021 году поставлена перед правительством РФ. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Задача восстановления занятости в 2021 году мною перед правительством поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду. Используя возможности бюджета, продолжим оказывать помощь ключевым отраслям, а также малому и среднему предпринимательству», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал помочь гражданам вернуться к труду

14:00 23.09.2020 С сентября 2020 года классные руководители российских школ получают надбавку в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы поддержим классных руководителей. С сентября 2020 года классные руководители получат выплату в пять тысяч рублей», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин призвал не допустить срывов в выплатах классным руководителям

14:00 23.09.2020 В России необходимо предусмотреть возможность увеличения выплат семьям с низкими доходами, имеющим детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября на встрече с членами Совета Федерации. Он также поручил до конца года создать все недостающие места в детских садах для детей младше трёх лет. Об этом: Путин поручил предусмотреть увеличение выплат семьям с детьми

14:05 23.09.2020 Материнский капитал будут индексировать ежегодно, с 1 января 2021 года эта выплата увеличится почти на 23 тыс. рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 23 сентября на встрече с сенаторами. Об этом: Путин заявил о ежегодной индексации материнского капитала

14:19 23.09.2020 В ближайшее время будет зарегистрирована вторая российская вакцина против коронавируса. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

14:22 23.09.2020 Критическая зависимость от колебаний цен на углеводороды для России осталась в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября в ходе встречи в сенаторами в Кремле. «У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», — подчеркнул глава государства. Подробности в материале: Путин: у России нет критической зависимости от колебаний цены на нефть

14:27 23.09.2020 В 2021 году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом сегодня, 23 сентября, в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин анонсировал индексацию пенсий на 6,3%

14:32 23.09.2020 Российской правовой базе необходимо качественное развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября в ходе встречи в сенаторами в Кремле. Он отметил, что уже подготовлен и направлен на рассмотрение в Государственную думу первый пакет законопроектов для реализации новых положений Конституции РФ. Об этом: России предстоит качественное развитие всей правовой базы — Путин

14:44 23.09.2020 Россия выполнит свои обещания перед Организацией Объединённых Наций и бесплатно предоставит её сотрудникам отечественную вакцину от коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 сентября в ходе встречи с сенаторами. «Сотрудники обратились с просьбой оказать им содействие соответствующее, в том числе и по вакцинированию, мы, конечно, это сделаем, особенно в нашем регионе», — сказал российский лидер. Об этом: Путин пообещал бесплатно обеспечить сотрудников ООН вакциной от COVID-19

14:45 23.09.2020 Повышение ряда налогов в России является оправданным и нравственно обоснованным шагом. Такое мнение сегодня, 23 сентября, в ходе встречи с членами Совета Федерации президент России Владимир Путин. Об этом: Путин высказался о повышении налогов в РФ

15:00 23.09.2020 Владимир Путин. На встрече с сенаторами Российской Федерации. kremlin.ru

15:20 23.09.2020 Экономический кризис, который в настоящее время переживает РФ, носит более системный характер, чем все прежние. Об этом заявил руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Подробности в материале: Андрей Белоусов недооценивает экономические последствия пандемии?

16:16 23.09.2020 Востребованность программы развития сельских территорий в дальнейшем будет только возрастать, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), комментируя встречу президента РФ с членами Совфеда. Читайте также: В Госдуме обещают найти деньги на развитие сельских территорий

16:21 23.09.2020 Зарплаты ниже МРОТ — это нарушение закона, заявил 23 сентября российский президент Владимир Путин в своём обращении к Совфеду. Читайте также: Путин напомнил, что зарплаты ниже МРОТ являются нарушением закона

07:08 Владимир Путин на встрече с сенаторами Российской Федерации.[kremlin.ru]

07:30 Владимир Путин провел первое за долгое время очное мероприятие. Было видно, как ему самому во время пандемии не хватало непосредственного общения с людьми — пишет dimsmirnov175.

07:31 Песков — о формате работы Путина в ближайшее время: Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остается видеоконференцсвязь.

09:42 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с сенаторами Российской Федерации. [kremlin.ru]

10:08 Резюме встречи президента Путина с сенаторами в Совете Федерации от телеграм-канала «Мастера пера»: «Точно и взвешенно, ничего лишнего. Выводы коллег об усилении Совфеда в политической конфигурации в стране, абсолютно совпадают с нашим прогнозами, что после завершения ЕДГ-2020 и приближению времени «Ч» (перевыборов) для нынешнего состава Госдумы, президенту понадобится стабильная политическая сила (структура) в стране, которая станет плацдармом для реализации поправок к Конституции, «сверки часов» по внешнеполитическому курсу и противостоянию социально-экономическим и внутриполитическим вызовам».

10:57 Президент России Владимир Путин рассчитывает, что победители прошедших в сентябре выборов сделают всё, чтобы оправдать доверие избирателей. Об этом он сказал в среду на встрече с сенаторами. «Хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают всё от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей», — подчеркнул глава государства. «Я хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных и региональных органов власти, за поддержку», — добавил Путин.

10:57 На встрече с сенаторами Российской Федерации. 23 сентября. [kremlin.ru]

12:12 На встрече с сенаторами Российской Федерации. [kremlin.ru]

12:35 Президента России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это может быть первый случай в истории, когда один человек получит и Нобелевскую, и Шнобелевскую премию за один год. Цитата канала mediatech.