Москва, 22 сентября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Усиление патрулирования ВМС и ВВС Великобритании у границ России вызвало обсуждение среди пользователей сети. Свои комментарии граждане написали 22 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Некоторые граждане по случаю данного события решили припомнить уроки истории. Они намекнули, что агрессивная деятельность Британии в итоге стала одной из причин начала Первой мировой войны.

«Что они там собрались оценивать? Насколько они сильно могут пострадать если начнут телодвижения в нашу сторону? Я напомню, именно из-за махинаций Британии, началась первая мировая война, уничтожившая европейские престолы, а также вторая мировая в которой погибло 27 миллионов русских, столько же китайцев и десятки миллионов людей из других стран!» — пишет пользователь «Не приятная правда».

Но многие пользователи не лишили себя удовольствия поиронизировать над воинственностью Британии, которая распространилась далеко за свои границы.

«А разве у Британии появилась граница с Россией? ЕС вроде еще не вошёл в состав РФ», — написал Андрей П.

Часть людей попыталась обосновать подобную военную активность других стран. Они считают, что таким образом исследуется целостность обороноспособности России и её границ в частности.

«При такой протяженности границ естественно плотность обороны не равномерна, «Танкоопасные бреши» — мягкие подбрюшья имеют быть место», — написал пользователь под псевдонимом «Ah».

Отдельные граждане решили высказаться на тему того, что подобные враждебные действия наглядно указывают на то, что страны Запада не заслуживают доверительного отношения, которое зачастую демонстрирует российское государство.

«Наша лояльность уж слишком «доверительна к нашим партнёрам», а уровень жизни Россиян за последнее время упал на 9% и сейчас более 13% населения находятся за чертой официальной нищеты (и это только официально). Вот поэтому военные самолёты и корабли англосаксов значительно увеличили своё патрулирование вокруг наших рубежей. И я думаю, что это может очень плохо кончиться, если наши власти не изменят своих позиций по отношению к ним!» — пишет Alex Nivas.

Нашлись и те, кто призвал не создавать ажиотажа вокруг данной новости. Они призвали реагировать на действия других стран холодно и разумно.

«Да пусть летают, если деньги девать некуда, за каждый такой полет заплатит английский налогоплательщик, а нам просто нужно за этим наблюдать и адекватно реагировать», — пишет Вячеслав.

Напомним, 20 сентября стало известно о совместном решении ВМС и ВВС Великобритании усилить патрулирование возле границ России в Чёрном море и неподалёку от Кольского полуострова.