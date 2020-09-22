Экс-глава МИД Украины назвал отмену «безвиза» с ЕС «ударом по достоинству»
Киев, 22 сентября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Если Европейский союз отменит «безвиз» с Украиной, это будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин 22 сентября в интервью изданию «Новое время».
Климкин отметил, что «безвиз» с ЕС позволяет гражданам Украины не чувствовать себя людьми второго сорта.
Напомним, ранее ряд европейских чиновников заявил о возможной отмене безвизового режима с Украиной в связи с попыткой руководства страны назначить нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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Как сообщало ИА REGNUM, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушёл от прямого ответа на вопрос о возможной отмене «безвиза» с Украиной.