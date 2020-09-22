Киев, 22 сентября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Если Европейский союз отменит «безвиз» с Украиной, это будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин 22 сентября в интервью изданию «Новое время».

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

«Ситуация такова: отмена безвиза — это политическое ядерное оружие для Украины. Украинцы будут в шоке не только в том смысле, что не смогут ездить, а в том, что чувства достоинства, свободы будут под вопросом», — заявил он.

Климкин отметил, что «безвиз» с ЕС позволяет гражданам Украины не чувствовать себя людьми второго сорта.

«Если всё же будет нормальный контакт и диалог с ЕС и «Большой семёркой», то реальная угроза всё же не реализуется. А вот если начнётся демонтаж антикоррупционных органов, тогда она станет реальной», — добавил экс-чиновник.

Напомним, ранее ряд европейских чиновников заявил о возможной отмене безвизового режима с Украиной в связи с попыткой руководства страны назначить нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Как сообщало ИА REGNUM, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушёл от прямого ответа на вопрос о возможной отмене «безвиза» с Украиной.