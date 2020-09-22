Москва, 22 сентября, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Пассажиропоток московских аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в августе снизился на 45,8% в годовом выражении. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба Росавиации.

Дарья Драй ИА REGNUM В аэропорту

При этом в сравнении с предыдущим месяцем показатель вырос в 1,4 раза: всего в августе столичными аэропортами обслужено около 5,97 миллиона пассажиров против 4,2 миллиона в июле.

За период с января по август пассажиропоток трёх аэропортов Москвы составил более 30 миллионов человек, сократившись на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным федерального агентства, аэропорт «Внуково» за минувший месяц обслужил 1,48 млн пассажиров (снижение на 43,8% в годовом выражении), «Домодедово» — 2,29 млн пассажиров (-27,4%), «Шереметьево» — 2,19 млн пассажиров (-58%).