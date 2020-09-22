Лондон, 22 сентября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж страдает от депрессии и галлюцинаций, а также испытывает склонность к самоубийству на фоне вероятности его экстрадиции в США, сообщает 22 сентября газета The Times со ссылкой на адвокатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

По утверждению издания, на заседании в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли профессор нейропсихиатрии Королевского колледжа Лондона Майкл Копелман заявил, что Ассанж исповедовался католическому священнику, составил завещание и начал писать прощальные письма близким.

«Я пришел к выводу, что перспектива неизбежной экстрадиции сделает риск самоубийства очень высоким», — сказал профессор Копелман.

По словам Копелмана, у Ассанжа есть генетическая предрасположенность к клинической депрессии, и в его семье уже был случай самоубийства.

Напомним, минюст США обвиняет Ассанжа в 18 уголовных преступлениях из-за крупнейшего раскрытия секретной информации. В совокупности ему грозит до 175 лет лишения свободы.