Москва, 22 сентября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Законопроект о назначении главы Службы внешней разведки внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Duma.gov.ru

Определяется процедура проведения консультаций президента Российской Федерации с Советом Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки (СФР).

Кроме того, проектом федерального закона в отношении военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов федеральной службы безопасности (ФСБ), а также в отношении сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации устанавливается запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства — если это не обусловлено решением задач соответственно оперативно-служебной и разведывательной деятельности.

Законопроект внесен в Госдуму в рамках реализации новых положений Конституции РФ.