Пекин, 22 сентября, 2020, 21:41 — ИА Регнум. В рамках предстоящей работы над 14-м пятилетним планом (2021−2025 гг.), партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин проводит встречи с представителями экспертного сообщества. Об этом 22 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая что проведенная лидером страны встреча была посвящена проблемам развития гуманитарной сферы — образования, культуры, здравоохранения и спорта.

Плакат КНР Наращиваем выпуск продукции! (фрагмент)

Отметив важность развития указанных направлений, глава государства указал на их особое значение для укрепления позитивного настроя жителей, их удовлетворенности жизнью, ощущения счастья и безопасности.

Напомним, что с 14-й пятилеткой в Китае связывается начало качественно нового этапа развития страны, связанного с переходом от строительства общества среднего достатка к формированию мощной социалистической державы.