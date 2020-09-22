Пекин, 22 сентября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принимает участие в общей дискуссии, которая началась в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая на заседании в видеоформате из Пекина, китайский лидер заявил, что его страна не собирается вести ни холодной, ни горячей войны с любой из стран мира, сообщает 22 сентября Синьхуа.

Gov.cn Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Лидер КНР отметил, что его страна и дальше собирается урегулировать разногласия с другими странами путем диалога, переговоров и консультаций. «Мы никогда не будем добиваться гегемонии, а также не станем бороться за сферы влияния», — подчеркнул Си Цзиньпин.