Киев, 22 сентября, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Донбасс вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом европейский чиновник заявил 22 сентября во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

(сс) Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

«Через несколько дней я снова вернусь на Украину вместе с председателем Европейского совета с господином Шарлем Мишелем, и мы вместе посетим восток Украины для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на восточной границе», — рассказал он.

Боррель отметил, что во время встреч с руководством Украины он заявил о том, что Евросоюз находится на стороне Украины, поддерживает территориальную целостность страны и выступает за продолжение процесса реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЕС по иностранным делам сообщил, что Украина может получить от Евросоюза кредит в размере €1,2 млрд евро, если продолжит конструктивно сотрудничать с МВФ.