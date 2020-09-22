Мурманск, 22 сентября, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума пенсионера в Мурманской области в 2021 году увеличится на пять процентов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующий законопроект был сегодня принят в областной думе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Напомним, в настоящее время величина прожиточного минимума пенсионеров в Мурманской области составляет 12 253 рубля. При этом более 18 тысяч пенсионеров имеют доход ниже этой величины.

«Неработающим пенсионерам, чей доход ниже величины прожиточного минимума, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии. В 2021 году для пенсионеров Мурманской области её предлагается установить в размере 15 066 рублей, что на 712 рублей превышает показатель 2020 года. Средний размер доплаты сегодня — это 4 720 рублей», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября мурманские власти отменили режим самоизоляци для лиц старше 65 лет.