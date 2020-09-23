Москва, 23 сентября, 2020, 09:29 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 21 сентября запущена процедура общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы в отношении текста проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 16.3 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 12 Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

stevepb Обоснование законопроекта

Документ разработан Минэкономразвития в соответствии с поручениями правительства РФ от 26.02.2020, 17.07.2020, 28.07.2020 и 31.07.2020, в которых говорится о необходимости создания механизма «бесшовной» интеграции мер поддержки институтов развития, а также внесения необходимых изменений в нормативную правовую базу в части создания соответствующей информационной среды и организационного механизма сопровождения «бесшовного» оказания мер государственной поддержки инновационной деятельности.

Ключевыми целями механизма «бесшовной поддержки» являются:

финансовое обеспечение ускоренного роста инновационных технологических компаний на всем протяжении жизненного цикла реализуемых ими инновационных проектов;

улучшение клиентского опыта инновационных технологических компаний, технологических лидеров и команд при взаимодействии с субъектами государственной поддержки инновационной деятельности, включая сокращение сроков получения услуг, снижение административных барьеров;

обеспечение прозрачности при принятии решений по отбору инновационных проектов в рамках оказания мер поддержки;

повышение эффективности расходования средств, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что базовым инструментом решения поставленных целей является создание «информационной системы развития и поддержки инновационной деятельности, включающей реестр конечных получателей государственной поддержки и обеспечивающая сбор, обработку, хранение, размещение и использование информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, иных информационных системах в порядке, установленном правительством РФ». Предлагаемый механизм будет востребован для всех технологических проектов, включая проекты в сфере искусственного интеллекта.

Авторы проекта считают, что создание такой информационной системы позволит институтам развития сформировать более глубокую экспертизу рынка и получить доступ к информации о деятельности и команде стартапа. Информационная система предоставит возможность осуществлять поиск инновационных команд по заданным направлениям и технологиям, а также доступ к статистическим данным о прогрессе развития технологических команд и проектов.

Для технологических предпринимателей информационная система сократит сроки получения поддержки. Такая экономия времени будет достигнута за счет:

унификации отдельных разделов экспертизы разных институтов развития;

предварительного заполнения данных о технологическом проекте при повторном обращении технологического предпринимателя;

«бесшовности» при передаче документов от одного института развития к другому;

доступа к параллельному использованию нескольких сервисов, в том числе экосистемных: доступ к инфраструктуре центров коллективного пользования, акселерационным программам, поиску инвестора, обеспечению пилотного внедрения проекта, анализу обеспеченности правовой охраны и выявления перспективных рынков развития технологий на основе патентной аналитики и пр.

Реестр будет вестись в порядке, установленном правительством РФ, и будет включать информацию об идентификационном номере налогоплательщика и иные сведения.

Проект Федерального закона является инициативой Министерства экономического развития.

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 5 октября 2020 года.

В обсуждении нормативного акта могут принять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.