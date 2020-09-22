Бишкек, 22 сентября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Киргизстанский минздрав и Роспотребнадзор изучат возможность создания в Киргизии совместного научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Об этом заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на брифинге по итогам 22-го заседания межправительственной киргизско-российской комиссии.

Gov.kg Пресс-конференция по итогам 22-го заседания Межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству

Высокопоставленный киргизстанский чиновник отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции Россия оказала материальную, техническую и консультативную помощь Киргизии.

«Мы благодарны российской стороне за постоянную поддержку. Это свидетельствует о поистине союзнических и братских отношениях между нашими странами», — подчеркнул Асрандиев.