Москва, 22 сентября, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Новая процедура формирования правительства РФ — более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность», — отметил Крашенинников.

Кроме того, указал парламентарий, в новом механизме учтены «подводные камни» и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Госдума не будет долгое время утверждать министров, уточнил Крашенинников.

Согласно законопроекту, глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе премьер-министра без роспуска правительства.

Председатель правительства вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

Члены правительства вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения.